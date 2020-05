Moda estate 2020, l’ironia veneta lancia la “mascherina da prosecco”

A volte, in tempi strani e difficili come quello dell’emergenza coronavirus, è necessario anche provare a sdrammatizzare e alleggerire la situazione con l’ironia. È quanto provano a fare diverse pagine dedicate alle “tradizioni” venete e ai dialetti, come per esempio “50 sfumature di prosecco” che ha lanciato la nuova moda per l’estate 2020: la mascherina con il buco per bere il prosecco. Vedere per credere.

Dopo lo spritz d’asporto dunque un nuovo grande esempio di ironia e inventiva veneta. Da “Lucazaiafans” arriva invece una previsione per lunedì 18 maggio, quando riapriranno i bar.