Regolarizzazione migranti, Farinetti: «Abbiamo bisogno di africani sui campi»

Ha fatto molto discutere il decreto Bellanova che regolarizzava moltissimi migranti, vittime del caporalato sui campi italiani. La ministra si è anche commossa, attirando ancora più critiche. «A volte sento certi politici parlare degli umani come se fossero una cosa che ci dà fastidio. Gli immigrati sono fondamentali per l’agricoltura italiana – ha commentato a tal proposito Oscar Farinetti, fondatore di Eataly durante la puntata di CartaBianca di martedì 12 maggio ospite di Bianca Berlinguer assieme a Mauro Corona -. Senza africani non raccogliamo i pomodori, senza i romeni non facciamo il pane perché certi lavori noi italiani non gli vogliamo più fare».