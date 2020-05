Nuove regole anti-Covid, ecco cosa rischia chi non le rispetta

La bozza del decreto legge quadro che approderà oggi in Cdm introduce anche le sanzioni a cui vanno incontro le attività economiche che non rispettano le misure anti-Covid19. Si parla di uno stop da 5 a 30 giorni e di una sanzione amministrativa, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, da 400 a 3000 euro.

La sanzione non è prevista solo per le imprese, ma anche per i cittadini che aggirano le regole. «In caso di reiterata violazione della medesima disposizione – si legge inoltre nel testo visionato dall’Adnkronos – la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima».

(ph: imagoeconomica)