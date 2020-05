Serata di temporali sparsi anche di grande intensità sul territorio veneto. Molti sono gli scatti anche spettacolari di fulmini, immortalati in diverse province da Treviso a Vicenza. Nel Basso Vicentino, a Sarego e Lonigo, si sono registrate grandinate. Per il momento non si registrano danni. Nella giornata odierna fenomeni in attenuazione con probabili precipitazioni nel pomeriggio.

Fonte e foto: Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa