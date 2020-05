Covid-19, Ulss 8 Berica: deceduto al San Bortolo 78enne di Sarego

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 16 maggio 2020 – Un uomo di 78 anni originario di Sarego è la nuova vittima del coronavirus all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

È quanto emerge dal bollettino Ulss 8 Berica di oggi, sabato 16 maggio, da cui si apprende altresì che il totale dei positivi sul territorio vicentino è di 1301, +3 da ieri.

I ricoverati sono 22, -5 dalla precedente rilevazione, un paziente si trova in terapia intensiva; 33294 i tamponi e 12529 i test rapidi veloci eseguiti fino ad oggi; i dimessi sono 214 mentre i guariti sono complessivamente 791, +12 da ieri; sul versante dell’isolamento, 320 persone si trovano in sorveglianza attiva, 369 in sorveglianza fiduciaria passiva.