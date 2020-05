Coronavirus in Italia: prosegue lo svuotamento delle terapie intensive

Ad oggi in Italia ci sono 224.760 casi positivi di coronavirus (+875 rispetto a ieri), di cui 122.810 guariti (+2.605) e 31.763 deceduti (+153 nelle ultime 24 ore). Sono i dati comunicati dalla Protezione Civile nel bollettino di oggi, sabato 16 maggio, dell’emergenza Coronavirus. Stando al bilancio appena pubblicato, dei contagiati attuali 59.012 sono in isolamento domiciliare perché asintomatici o con pochi sintomi, 10.400 sono ospedalizzati e 775 (-33) sono ricoverati in terapia intensiva, numero questo che segna ancora una discesa dall’inizio dell’epidemia. Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. I tamponi effettuati finora sono in totale 2.944.859 di cui 69.179 nelle ultime 24 ore. In totale i casi in Italia sono 224.760.