Coronavirus, Ulss 6 Euganea: la meritata ribalta degli addetti alle pulizie

Azienda Ulss 6 Euganea, Padova, 16 maggio 2020 – Questa è senza dubbio l’epidemia dei virologi, alla cabina di regia nella gestione dell’emergenza, ma anche degli addetti alle pulizie. Sono loro a sanificare più volte al giorno le nostre strutture sanitarie, sabato e domenica inclusi, di modo da abbattere quel rischio biologico di infezione che in ospedale è giocoforza più alto per la presenza dei malati. Un lavoro quotidiano e basilare, poco visibile e poco raccontato, che contribuisce però in maniera decisiva all’efficacia dei protocolli di sicurezza per pazienti e personale sanitario.

Se la crisi che attraversiamo ha un merito, è proprio quello di aver portato alla luce ciò che è davvero necessario. Infermieri, operatori sociosanitari, cassieri, addetti alla logistica, netturbini: alla lista dei lavoratori che abbiamo imparato in questi mesi a chiamare “essenziali”, non dimentichiamo di includere anche gli addetti alle pulizie. Il più delle volte donne, spesso e volentieri mamme. Normalmente in retroscena, ma che oggi e almeno per un giorno vogliamo portare meritatamente in ribalta per il loro importantissimo lavoro.

(Foto tratta dalla pagina Facebook dell’Ulss 6 Euganea)