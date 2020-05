Il Buco delle nostre speranze

Amici codivisti, per rialzarci dalla paralisi da Covid ci vorrebbe un nuovo partito. Sì, proprio un partito, o se preferite un movimento che sorga dal basso con la precisa intenzione di salire in alto, organizzandosi, strutturandosi, con un capo riconosciuto, un pugno di uomini svegli e qualche testa dovutamente pensante (non troppe, tanto saranno comunque più dell’encefalogramma piatto dell’attuale media). Lo scopo sarebbe adempiere a una missione oggi totalmente in balia del nulla: dare voce e chances allo scontento che dilaga. Perchè da una parte, c’è l’Italia protetta che tutto sommato galleggia nello stallo e non va in paranoia per il groviglio di divieti e anarcoidi “linee guida” regionali, e sono i rentier ultramilionari, i garantiti dell’alta fascia, gli assistiti con la pensione d’oro, i privilegiati neo-feudali sia nel pubblico che nel privato (chè non si creda che i parassiti non abbondino anche là dove solitamente si fustigano gli sprechi di Stato: di gente che ruba lo stipendio ce n’è a iosa, e poi infatti gli effetti li vediamo quando si buttano in politica, lorsignori “efficientisti”). Dall’altra parte, c’è l’Italia che deve arrivare a fine mese, quella del commercio, della piccola industria, dei neo-cassintegrati che non hanno visto il becco di quattrino, dei futuri licenziati, dei disoccupati che arrancano non potendo più permettersi certi alimenti (è boom di pasta, il pane lo si fa in casa, carne e pesce sono un ricordo), degli ex benestanti neo-impoveriti e dei nonni, i mitici nonni, che salvano figli e nipoti con la loro pensioncina, il “welfare familiare” che quandò verrà meno farà scoppiare una bomba che farà rivalutare il reddito di cittadinanza anche ai liberisti.

Questo sfascio provoca un’atmosfera di disfacimento su cui la segregazione ha avuto un effetto moltiplicatore: tutti lucchettati in casa, introvertiti nel proprio guscio, in attesa che lo Stato salvatore conceda l’equo risarcimento e il permesso di tornare a guardagnarsi il pane, piombati in uno stato di avvilimento, ci sentiamo sotto scacco. L’impotenza genera frustrazione. La frustrazione, risentimento. Il risentimento, rabbia. Per evitare che la rabbia, sentimento distruttivo, rimesti in orto chiuso e si accumuli minacciosa deve trovare un canale di sfogo, possibilmente costruttivo. Ed è qui il clamoroso buco politico. L’opposizione di centrodestra appare ormai anche ai suoi bardi quel che realmente è: impotente di fronte a un governo altrettanto impotente. La manovra da 55 miliardi di euro, a parte non bastare assolutamente per la mazzata di decrescita che arriverà nella seconda metà dell’anno, a parte rischiare di essere crivellata dal fuoco amico in parlamento, a parte le regolarizzazioni ennesimo incentivo allo sfruttamento, dovrà fare i conti con la copertura finanziaria, cioè prima o poi passare dalle forche caudine dell’Unione Europea. A Bruxelles hanno preparato un bel pacchettone di debiti su debiti futuri così da diluire ben bene lo strangolamento nel tempo. E su questo, il Movimento 5 Stelle – a maggior ragione se, come sembra probabile, si piegherà a votare a favore del pericolosissimo Mes – si sta giocando la residua credibilità rimastagli dopo l’accoppiamento contronatura con il Pd. Erano partiti rivoluzionari e incendiari, sono finiti pompieri e confidenti dei questurini (e chi fra loro non ha mandato ancora il cervello all’ammasso ci pensi in tempo, alla slavina che li seppellirà alle urne). Parentesi: siccome non appena si tocca il totem Europa si grida al lupo sovranista, cito qui quanto ha scritto Lucio Caracciolo, che certo non è un fan di Salvini nè di Di Battista, sull’ultimo numero di Limes a proposito delle regole di finanza Ue: «Nulla potrebbe meglio illustrare il cupio dissolvi che abita il cuore di ogni puro e duro europeista nostrano. Vincolo esterno è il nome gentile della soluzione finale. Trent’anni dopo è ora di finirla. La pulsione anti-italiana del nostro europeismo ci dissolverebbe mentre gli altri soggetti europei rivalutano la sovranità nazionale, cifra storica della democrazia, che pure incidemmo in Costituzione» (poi sconciata introducendovi il pareggio di bilancio e, appunto, i vincoli europei).

Siamo nel gorgo di una immane volontà d’impotenza. Di qui l’alto gradimento per il governo Conte, attaccato con lo scotch ma salvagente a cui aggrapparsi nel momento della drammatica incertezza. L’unica maniera per riattivare una potenziale rinascita sarebbe agire in modo straordinario, visti i tempi straordinari. Il vero nemico è interno: la paura dell’ignoto, i cui riflessi colpiscono dritti sull’economia minacciando la sopravvivenza materiale. Ha scritto Pierluigi Fagan: «La “domanda” è la nostra propensione a spendere soldi per comprare cose. Sul piano materiale è data dai soldi che guadagniamo e dall’ammontare di quelli che abbiamo in banca, più un fattore decisivo: l’aspettativa. Se le nostre aspettative sono buone, spenderemo anche più di quanto abbiamo, l’indebitamento si basa su questo. Ora, sul guadagno mensile, molti hanno ed avranno difficoltà per vari motivi che potete ben immaginare. Alle difficoltà dirette, si sommano quelle indirette, “cosa succederà a mio figlia/a?” o altri verso i quali si sentono responsabilità e vincoli. Il deposito bancario già è ritenuto una garanzia in tempi normali, in tempi turbolenti diventa inattingibile perché aumenta il “non si sa mai”. Le aspettative, dato il quadro noto su gli sviluppi dell’epidemia, consigliano prudenza estrema. La “domanda” non è un fatto da ragionieri, prescinde il calcolo razionale stante che già il calcolo razionale sconsiglia avventure. Nella “società dei consumi” è una attitudine psichica e sociale e questo traino al consumo rimarrà paralizzato per mesi e mesi. (…) Si è allora detto ormai da quasi due mesi che tocca letteralmente inondare il bacino sociale di denaro. Non solo e non tanto perché il consumo risponde alle leggi della ragioneria sebbene avere in tasca quattrini aiuti senz’altro, quanto perché seda l’ansia, l’ansia che fa nera l’aspettativa che blocca i consumi». Questo denaro non c’è. E fra banche strozzine e divieto europeo d’immettere liquidità (la Bce, come si sa, non è una vera banca centrale), non ci sarà. Tutti, nessuno escluso, pensano di gestire l’anormalità entro i confini della normalità, corretta al massimo da qualche palliativo (abolire l’Irap di quest’anno, procrastinare qualche gabella, tamponare l’indigenza con sussidi temporanei). Nessun ripensamento di sistema, nessuna critica di fondo, nessuna alzata di ingegno, nessuna idea su niente, nè tassare chi ha fatto profitti esorbitanti, nè rivedere l’orario di lavoro (la Volkswagen lo sta già facendo), nè progettare – figuriamoci, anatema! – una moneta complementare.

Fatta le solite eccezioni che i buttafuori dei media tengono lontane dalla vista dei più, nessuno guarda in là del suo naso. Nessuno vola alto per manifesta mancanza di ali, neuroni e attributi. Nell’odierno emiciclo parlamentare non c’è una sigla che possa dirsi rappresentativa della domanda di Grande Politica che sorge dalle conseguenze, paragonabili a un coma post-bellico, della Covid way of life (ma andateci voi, nelle spiagge-lager!). L’impreparazione di fronte al coronavirus ha svelato tutta la fragilità della bolla in cui eravamo sospesi: è bastato che la giostra si fermasse per due mesi e l’intero meccanismo si è inceppato. Serve una novità, un nuovo inizio, un nuovo corso. Lo sappiamo: anche nascesse, e ammesso pure che fosse premiato da un certo successo, si incaglierebbe sull’inerzia conservatrice che regolarmente avviluppa i tentativi di rottura sperimentati in Italia. Ma l’alternativa qual è, restare liberi di agitarci e cannibalizzarci nel Buco del there is no alternative? O è la famosa scopa della canzone di Elio, infilata dove è intuibile con la quale ramazzare gioiosamente la stanza del lockdown mentale?

