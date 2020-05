«Fontana assassino» su un muro: la solidarietà di Zaia

«Non è accettabile che in un momento come questo, in cui tutto il Paese è duramente provato, ci sia chi abbia come preoccupazione quella di alzare così tanto i toni con offese così gravi e minacce». Così il governatore Luca Zaia a proposito di una scritta, “Fontana assassino”, vergata su un edificio in Lombardia a firma Partito dei comitati di appoggio alla Resistenza per il Comunismo.

«Le parole usate vanno oltre l’offesa perché nella situazione in cui viviamo possono assumere mille significati e fare del collega il bersaglio di ulteriore accanimento; non c’è giustificazione che tenga. Spero che la condanna sia unanime senza sé e senza ma! -prosegue il governatore su Twitter – Anche a nome dei Veneti esprimo la più assoluta condanna per il gesto ingiustificabile e inqualificabile ed esprimo tutta la solidarietà al presidente della Lombardia Fontana».