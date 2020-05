Gardesana, scontro auto-moto: una vittima, passeggera in fin di vita

Incidente mortale oggi, intorno alle ore 14, lungo la Gardesana, dove un’auto ed una moto si sono scontrate, nel comune di Bardolino, di fronte al Camping Continental.

Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118, per soccorrere le due persone che si trovanano in sella alla motocicletta: per un uomo di circa 30 anni non c’è stato niente da fare ed è deceduto sul luogo dell’incidente; la ragazza di circa 25 anni invece è stata trasportata d’urgenza e in gravissime condizioni all’ospedale di borgo Trento. Sul posto anche le forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’incidente.