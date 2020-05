Maradona: «Aiutate la gente a mangiare»

«Aiutate la gente a mangiare. La mia non è scena perchè ci sono passato». Diego Armando Maradona scende una volta di più in campo a favore dei più deboli. L’ex Pibe de Oro, oggi allenatore del Gimnasia, ha diffuso un video per chiedere di non dimenticare tutte le persone, soprattutto i bambini, che in questo periodo di emergenza legata al coronavirus sono in difficoltà, ricordando anche la sua infanzia a Villa Fiorito.

El 10, hasta las lágrimas 🙌🔟⚽ La emoción a flor de piel y un pedido muy especial: "Ayuden a comer a la gente" pic.twitter.com/Qb3peanWlN — ⚡ Presión Alta ⚡ (@presionalta) May 15, 2020

(Ph Shutterstock)