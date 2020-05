L’oroscopo della settimana (18-24 maggio): Toro, conta su di te!

♈-ARIETE

LA LUNA T’ISPIRA

La settimana inizia con la Luna all’inizio del tuo bel Segno: la ciclicità della dea della notte agisce sul tuo umore dandoti delle escursioni notevoli fra il buon umore e, invece, stati d’animo meno effervescenti. La Luna avrà inizialmente bei rapporti sia con Saturno e sia con Giove, regalandoti una saldezza di propositi di notevole spessore e una bonomia di fondo che ti sarà parecchio utile. Migliorano tantissimo i legami interpersonali.

♉-TORO

CONTA SUI DI TE

Il Sole, prima di passare in Gemelli, è in ottimi rapporti con Plutone, Giove e anche Saturno, così che gli incoraggiamenti celesti in questa fase iniziale della settimana hanno uno sbocco in una creatività attiva e lucida, lungimirante e saggia. Realizzare concretamente sogni, speranze e ambizioni adesso è per te più facile di sempre poiché spinta da una forza attiva e davvero coraggiosa. Conta su di te e sulle tue belle qualità specifiche .

♊–GEMELLI

LUNA NUOVA ASSISTITA!

Il tuo è il Segno più vitale del moneto perché il venerdì 22 ci sarà nel secondo Grado del Segno per l’appunto la Luna Nuova, la quale godrà anche dei suggerimenti di Mercurio e di Venere, già gradevoli ospiti del tuo Segno, Con 4 presenze celesti (Sole, Luna, Mercurio e Venere) i processi ai quali ora stai attendendo si faranno più veloci, incisivi e vitali per risultati che fino a poco tempo fa non avresti neppure osato sperare… Complimenti!!!

♋-CANCRO

MOSTRA I DENTI

Marte, appena entrato nel Segno amico dei Pesci, e andato a far da compagno di merende a Nettuno, rappresenta per te una marcia in più per mettere in atto atteggiamenti di difesa e di protezione delle tue istanze che l’antipatia che ti manifestano Plutone e Giove dal Capricorno rende, in qualche modo, necessari. Mostrare i denti e reagire con fermezza e con un pizzico di aggressività potrebbe essere del tutto vitale e salutare!!!

♌-LEONE

LANCIATO VERSO I TUOI OBBIETTIVI

Migliorano, e di parecchio, i rapporti interpersonali e migliorano, di parecchissimo, i modi con i quali saprai ottenere significativi successi, sia personali e sia di natura professionale. E’ come se nei periodi precedenti ti si fosse caricata la molla della volontà e che ora, essa, scattando di botto, ti sappia lanciare con decisa determinazione verso obbiettivi concreti e finalmente all’altezza delle tue stesse aspettative. Coinvolgi nei fatti che ami…

♍-VERGINE

REALIZZAZIONI VELOCISSIME!

L’isolamento in definitiva ha prodotto i suoi frutti di lucida concentrazione e di lungimirante efficienza… Ora per te le cose sono per davvero sul serio realizzabili: detto e immediatamente poi fatto, realizzato, diventa un criterio con il quale ispirare la maggior parte delle tue azioni. I suggerimenti del Sole e di Urano e i consigli di Giove e Plutone sanno illuminarti la via e darti sicurezza. Un consiglio: non voler avere SEMPRE ragione…

♎–BILANCIA

INCREMENTA LA GENTILEZZA

Un gesto amorevole, un’ attenzione gentile, un’accorta gentilezza renderanno i legami più coinvolgenti e decisamente più dolci e soddisfacenti. Da un punto di vista affettivo ultimamente sei stato forse un tantino distratto e superficiale, mentre il partner merita ben altro comportamento e ambisce a ben altra delicata confidenza. La Luna ti suggerirà modalità espressive più consone a rapporti di scorrevole e dolce generosità reciproca.

♏-SCORPIONE

MOLTI ASSI NELLA MANICA!

Con la rinnovata grinta che Marte positivo saprà ispirarti, sostando per l’appunto nel segno amico dei Pesci, potrai far fronte a certi disagi e certe difficoltà legati alle contingenze del delicato momento. Il mordente che ti darà Marte e le prospettive adatte a farti sostanzialmente cambiare certe carte in tavola ( attualmente il regalo di un Nettuno lungimirante e positivo) sono i veri assi nella manica che ti regala il destino!

♐-SAGITTARIO

PRESENZA CONFORTANTE

Ammettilo: senza la confortante e amorevole presenza della persona cara in parecchie delle situazioni appena superate non avresti saputo cavartela, e forse non avresti saputo in che modo comportarti! Renditi conto che chi ti ama è stato l’ago della bilancia in molte delle situazioni appena superate, mantenendoti in una situazione di protettiva serenità e calma. Se volessi fare una cosa ben fatta sarebbe il caso di dirglielo, magari subito…

♑-CAPRICORNO

ARDIMENTOSO CORAGGIO

La ferma certezza che un progetto ardito, molto complicato e compresso sta andando a buon fine è il regalo che il Sole, prima di dirigersi in Gemelli, farà a Giove e Plutone ora alleati e strettamente uniti nella Terza Decade del tuo bel Segno. Hai osato, sei volato prepotentemente in alto e le stelle ti hanno dato ancora una volta ragione: le prospettive alle quali sei giunto non sarebbero così intense senza il tuo ardimentoso coraggio.

♒–ACQUARIO

ACCELERA I TEMPI

Saturno, nel primo grado del Segno e ormai diventato retrogrado, resterà ben poco ancora nel tuo Segno. Per arrivare alle mete che ti sei messa in mente di conquistare con saggia pazienza, ma anche con rocciosissima ostinazione, ti restano poco più di una manciata di giornate. Stringi i denti e per ben concretizzare in man che non si dica i disegni che ti animano la mente e ti popolano il cuore impiega pure tutto il tuo impegno…

♓-PESCI

SBARAGLIA OGNI OSTACOLO!

Ora che Nettuno e Venere sono in antitesi e si punzecchiano con una stretta e condizionante quadratura è nell’amore che bisognerà gettare tutte le traboccanti energie che la presenza di Marte all’inizio del Segno saprà garantirti. Bisogna sconfiggere astute rivalità? Occorre ribadire la propria passione? Serve ripristinare un dialogo anche erotico? Non ci sono disagi che la tua disponibilità affettiva non sappia ben affrontare!

