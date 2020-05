Azienda Ulss 1 Dolomiti, Belluno, 17 maggio 2020 – Nella mattinata di oggi, domenica 17 maggio, un paziente di 70 anni è morto di coronavirus all’ospedale di Belluno.

L’uomo era l’ultimo ricoverato in Terapia intensiva Covid. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del decesso da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

La direzione generale dell’azienda socio-sanitaria porge le condoglianze alla famiglia.

