Coronavirus in Italia: tutte le curve in calo, ancora criticità in Lombardia

La Protezione Civile ha pubblicato i dati di oggi, 17 maggio, sulla situazione del coronavirus in Italia: i casi positivi riscontrati con test del tampone sono 225.435 (+675 rispetto a ieri), di cui 125.176 guariti (+2.366) e 31.908 deceduti (+145 nelle ultime 24 ore). Stando al bollettino ufficiale appena pubblicato, dei contagiati attuali 52.278 sono in isolamento domiciliare perché asintomatici o con pochi sintomi, 10.311 sono ricoverati in ospedale e 762 (-13) si trovano in terapia intensiva, numero questo che segna ancora una discesa dall’inizio dell’epidemia. Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. I tamponi effettuati finora sono in totale 3.004.960 di cui 60.101 nelle ultime 24 ore.

In totale i casi in Italia sono 225.435 così suddivisi come emerge dalla tabella fornita dalla Protezione Civile: