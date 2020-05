«Libri di qualità, antidoto al “totalitarismo dolce” da Covid 19»

«Questa è una crisi di sistema, con implicazioni più profonde del livello economico e dell’aspetto della comunicazione, informazione e trasmissione del sapere ne è parte. Le librerie faticano a riaprire, le consegne in rete stentano a compensare e le case editrici hanno bloccato la pubblicazione dei libri. Le conseguenze indirette del coronavirus sull’editoria sono già molto significative ora, immaginiamoci nei prossimi mesi». Eduardo Zarelli fa parte di quella genìa di editori che concepiscono il loro lavoro anzitutto come una missione culturale, prima che un business. E’ una delle menti dietro Arianna Editrice, a livello nazionale ormai una consolidata realtà di riferimento per il mondo, si sarebbe detto un tempo, della “controcultura”, che in realtà è la cultura tout court. Docente di scuola superiore a Bologna, uomo di vastissime letture filosofiche, intellettuale finissimo se questa parola non avesse un che di stantìo e riduttivo, con lui è possibile dipanare un discorso che dal comparto editoriale va ben oltre, toccando i terreni ancora in parte vergini del senso da attribuire a una pandemia che è sociale, e non solo sanitaria ed economica.

Secondo l’Aie (Associazione Italiana Editori), nel 2020 saranno pubblicati 18600 titoli in meno, 39,3 milioni di copie non saranno stampate e 2500 titoli non saranno tradotti. Gli effetti del calo di consumo agiranno come una darwiniana “selezione della specie” nel mercato, favorendo i grandi soggetti e prosciugando il già ristretto bacino dei medio-piccoli. Zarelli conferma: «Non tutto quello che si produceva era all’altezza, ma sicuramente questo declino verticale delle quantità non sarà equamente ripartito: medie e piccole realtà già faticavano e saranno le prime a venire meno perché strutturalmente legate al loro prodotto culturale, con grave nocumento per la qualità, indipendenza e pluralismo del sapere». La vendita online, come già già sta avvenendo, conoscerà un prepotente avanzamento attraverso «una sperimentazione di digitalizzazione sociale senza pari: in pochi mesi si vedranno implementazioni informatiche che avrebbero avuto necessità di svariati anni per inverarsi. Di fronte a tale trasformazione generale anche l’editoria si piegherà alla smaterializzazione e disintermediazione, mutando irreversibilmente finanche negli strumenti che la caratterizzano». Con conseguenze demotivanti per il senso critico, ma al tempo stesso motivanti per chi, bilanci permettendo, non si arrenderà: «L’apparente orizzontalità della rete ingenera un rapporto direttamente proporzionale tra la facilità di accesso e l’irrilevanza, realizzando sempre più nel mezzo il fine, che è poi il dettato nichilistico della civilizzazione tecno-scientifica. Chiunque si sottrarrà a questa inerzia, cioè porrà il media in rapporto a uno scopo, agirà legittimamente in controtendenza, cioè per un mutamento sociale e di paradigma culturale, perché il modello egemone è connaturato a una entropia unilaterale e quindi totalitaria, ora di fronte a una crisi sostanziale nei suoi fondamenti economici«».

Nel futuro post-lockdown la paura del virus influenzerà pesantemente la vita quotidiana, obbligando a un uso ancora più massiccio e capillare di Internet, che colonizzerà il reale in misura ancora maggiore rispetto a prima. La portata storica della trasformazione, secondo Zarelli, non è riducibile alle banalizzazioni sulla app volontaria per il contact tracing: «La pandemia si configura come il più grande esperimento tecno-psicologico di tutti i tempi che coinvolge un terzo della popolazione mondiale: circa due miliardi di persone che si trovano tutte quante in condizioni non certo identiche, ma analoghe sotto questo aspetto. Nella realtà non è concepibile una società di ologrammi individuali che vive solo in remoto, ma l’isolamento forzato avrà fatto sì che la digitalizzazione sincronizzata non verrà più percepita come un momento accessorio, ma come un momento sostanziale della vita in quanto persone, cittadini, lavoratori, consumatori. Il “virtuale è reale”. L’imposizione tecnica, il Gestell di cui parla Martin Heidegger, plasma il mondo operando come meccanismo autonomo nel senso etimologico del greco autonomos, cioè mediante leggi proprie, svincolate da ogni considerazione etica, estetica e spirituale, negando cioè l’essere umano». Saremo sempre più asserviti alla Tecnica. Ma non fino al punto da rendercene totalmente schiavi: «E’ una questione di scelta di paradigma: come in ogni crinale, la radicalità di una situazione ne propone altresì il suo rovesciamento. Nessun artificio e surrogato può sostituire l’esperienza, unica e irripetibile. La Tecnica ricondotta alla sua essenza si declina nella appropriatezza e creatività, al suo opposto invera l’inerzia dell’abbrutimento e il divorzio tra cultura e natura».

Una sfida, non un destino ineluttabile, insomma. In cui non “andrà tutto bene”: «Andrà come deve andare. Nonostante il tentativo di accreditare tramite lo stato d’eccezione la credibilità delle classi dirigenti politiche, economiche e scientifiche, è improbabile che queste ultime usciranno indenni da questa crisi che nelle conseguenze sociali alimenterà il divario liberale tra la popolazione e le oligarchie tecnocratiche dominanti». Il passaggio-chiave è stato il sopraggiungere dell’«imponderabile, corredato della dimensione della morte (riaffacciatasi inusitatamente come esperienza di massa) e semmai ci fosse uno scarto di consapevolezza nella coscienza individuale e collettiva, dovrebbe evocare il limite, suscitare una domanda sul senso della vita indipendente dalla mera autoconservazione sanitaria». Il timore è che «le tecnocrazie siano intenzionate ad accentuare la pervasività digitale e integrare il genere umano nel Security State, per cui dovremo affrontare qualcosa di mai visto prima: uniformizzazione dell’informazione, eterodirezione della libertà e sistemi indotti di controllo diretto o indiretto del comportamento». Facendo leva sulla paura della morte, si scivola in maniera strisciante verso una forma di sorveglianza tirannica: «La necessità della mera sopravvivenza è il cavallo di Troia con il quale il totalitarismo si introduce profondamente nell’animo umano e lo conforma a sé. Le istituzioni securitarie generano abitudine alla sottomissione, serialità, reificazione, dipendenza dal comando, paura della libertà, fobia dell’altro. Di contro, l’empatia, il comun sentire, deve contrastare l’inerzia dell’abbrutimento sociale, ma può farlo solo quando gli istinti aggregativi si sublimano nel senso di appartenenza e spirito di servizio, fondamento del bene comune, altrimenti l’impulso reciproco è il corrispettivo della mera autoconservazione biologica individuale che implica l’autoritarismo “dolce” che già Alexis de Tocqueville aveva avvertito nella democrazia. Per dirla con Michel de Montaigne: “Chi ha imparato a morire, ha disimparato a servire”. Il saper morire ci affranca da ogni soggezione e costrizione». Ma oggi chi sa morire, cioè vivere all’altezza del destino mortale che ci accomuna tutti?

Per chi nell’era pre-Covid 19 faceva già una fatica improba a diffondere autori, opere e idee controcorrente, adesso il problema è la mera sopravvivenza. Secondo Zarelli la strada da battere è insistere ancora di più sulla qualità, e non certo inseguire i giganti nel rincorrere il treno della digitalizzazione: «Prima degli eventi in corso i dati del Censis a disposizione indicavano che i lettori di libri “tout-court” cioè coloro che leggono sia su supporti cartacei che digitali, è in continua discesa e questo perché i lettori di libri cartacei sono diminuiti di oltre 10 punti mentre quelli che leggono libri digitali sono cresciuti di soli 3 punti». Il libro elettronico da noi attirava molto meno che in altri Paesi, segno che la lettura rimane ancorata a una dimensione fisica, legata all’oggetto-libro. Anzi, «il lettore italiano di libri digitali ha un profilo molto simile a quello del lettore di libri cartacei: donne, persone scolarizzate, giovani e giovani adulti». In altre parole, in Italia, a differenza di quanto avviene ad esempio negli Stati Uniti, Gran Bretagna o Francia, «legge in digitale chi già legge in cartaceo e non aggiunge quindi nuova linfa alla domanda di lettura». Perciò, se da un lato «le posture culturali indipendenti, malviste o letteralmente censurate dalla gran parte del mainstream informativo “politicamente corretto”, pongono la loro fiducia nei media alternativi e negli strumenti più flessibili e disintermediati, questo comporta dall’altro lato l’illusione di poter incidere significativamente sull’opinione generale da posizioni marginali, che rischiano di annegare nel mare magnum dell’indifferenziato della società dell’intrattenimento». E tuttavia, l’unica risposta possibile è «qualitativa e non quantitativa, perché solo contribuendo a un passaggio di consapevolezza del proprio ruolo soggettivo si può avere l’autorevolezza per proporre un cambio di prospettiva oggettivo e generale alla “dittatura” dei nostri tempi, incardinati nella presunzione che non vi sia alternativa, mentre la Storia resta aperta e passa dal protagonismo delle nuove generazioni».

