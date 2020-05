Incendio 3VSigma: vietato pescare e mangiare prodotti degli orti

In seguito all’incendio che si è verificato alla 3VSigma di Porto Marghera si sono tenuti sabato pomeriggio un tavolo tecnico di aggiornamento con i rappresentanti di Comune, Città metropolitana, Arpav e Ulss 3 “Serenissima” e un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Venezia, durante i quali sono stati resi noti i primi esiti delle analisi ambientali effettuate nelle ore immediatamente successive al rogo nel territorio comunale e nella giornata odierna. Lo riferisce una nota del Comunedi Venezia, diffusa nella tarda serata di ieri, sabato.

Secondo il rapporto fornito dagli Enti competenti nelle aree urbane monitorate i valori dell’aria sono risultati tutti nella norma. In ogni caso in attesa degli esiti delle ulteriori verifiche, che saranno forniti da Arpav entro le prossime 72 ore, si rinnova in via precauzionale la raccomandazione alla cittadinanza di non raccogliere a scopo alimentare ortaggi o frutta nei territori della Municipalità di Marghera e Mestre Carpenedo.

Per quanto riguarda la gestione delle acque, nella notte successiva all’incendio si è provveduto allo spurgo della vasca di raccolta dello stabilimento in cui era confluita l’acqua utilizzata per spegnere il rogo: ciò ha contribuito ad impedire la fuoriuscita di reflui nel canale Canale Lusore Brentelle, collegato alla Darsena della Rana (dove erano già state posizionate nelle ore precedenti alcune panne antinquinamento) e al Canale industriale Ovest.

Sono stati effettuati nel frattempo campionamenti delle acque superficiali nei pressi del punto di scarico dello stabilimento interessato dall’incendio. Sempre in via prudenziale, in attesa dell’esito degli accertamenti, è stato quindi disposto il divieto di pesca nel Canale Lusore-Brentelle, Canale Industriale Ovest e Nord, Banchina Azoto fino al canale dei Petroli.

“Ringraziamo Arpav e Ulss 3 per il costante e proficuo lavoro di squadra a tutela della salute dei cittadini”, ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro.

Appena disponibili informazioni aggiuntive, di concerto con le autorità sanitarie, si provvederà a fornire ogni ulteriore indicazione utile.