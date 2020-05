Giallo a Teolo: rogo in villa, all’interno il cadavere della proprietaria

Giallo sui colli Euganei. Un gravissimo incendio ha distrutto la casa di un farmacista, all’interno i pompieri hanno scoperto il cadavere della moglie dell’uomo, S.P., 58enne di origine tedesca.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 21 e 20 di ieri, sabato, in via Vicinale Monteortone (Teolo). Sembrava un incendio di lieve entità, ma nella notte i vigili del fuoco hanno ritrovato all’interno della casa il corpo della vittima. I carabinieri stanno indagando sulle origini dell’incendio, l’abitazione è stata messa immediatamente sotto sequestro. Il marito non era in casa al momento del fatto. Sul corpo della donna morta verrà eseguita l’autopsia.