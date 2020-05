Dal 18 l’autocertificazione per giustificare i propri spostamenti servirà ancora, ma solo per spostarsi tra le regioni. Il modulo non cambia rispetto a quello attuale, a parte il riferimento normativo al nuovo decreto che contiene ulteriori motivazioni che rendono legittimo lo spostamento all’interno della propria regione.

(Ph Imagoeconomica)