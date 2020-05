Coronavirus, pizzeria veneziana citata da Gambero Rosso tra le migliori chiude per sempre

«Ciao a tutti Io e la Gio’ abbiamo deciso ,con una stretta al cuore, di chiudere per sempre I nostri amati Molini. Non poteva essere differente,ma nell’ultimo giorno dei Molini ci sarebbe piaciuto salutarvi e ringraziarvi in un’altra maniera.Pero’ e’ andata cosi’,un’avventura conclusa nel silenzio assordante di questi giorni cosi’ inquietanti e particolari, ma pensiamo che nel nostro piccolo,in questi 11 anni passati assieme ,dico assieme, perche’ per noi i Molini erano una famiglia .abbiamo lasciato qualcosa a tutti Voi.Ricordi che porteremo a lungo nel nostro Cuore»

Inizia così il lungo post pubblicato sulla pagina Facebook del ristorante pizzeria “Da Paolo ai Molini” di Mirano (Venezia), inserito tra le migliori pizzerie d’Italia secondo Gambero Rosso, in cui si annuncia la chiusura defiitiva del locale. «Di cose avvenute ai Molini ce ne sarebbero tante da raccontare ,anni di gioie e dolori vissuti intensamente e nonostante tutto ci avete sempre trovati pronti ad accogliervi sempre sorridenti.Abbiamo fatto di tutto per restare a galla organizzando vari Eventi (Matrimoni,Cresime ,Lauree ,Cene di Lavoro etc….) adesso con queste prescrizioni e restrizioni e le spese che comportano nel proseguio ,affitti ,dipendenti ,tasse,bollette e tutto quello che segue ci sara’ impossibile continuare e poi con queste distanze , mascherine ,restrizioni manchera’ il rapporto umano,l’ospitalita’ ,la chiaccherata tra di noi che per Noi era Tutto . Non finiro’ mai di ringraziare il mio gruppo che sopratutto anche per Loro il Locale e’ sempre cresciuto .Vorrei nominarli uno ad uno .Raul ,Fabian,Davide,Adriano,Giuseppe,Michele,,Luca Catalin, Lisa ,Francesca,Anna ,Tommaso ,Davide,Sciacca .Grazie ragazzi per questa meravigliosa famiglia che abbiamo creato.Siete in molti ,clienti e amici ,che voremmo ringraziare e abbracciare per noi siete stati la nostra Forza