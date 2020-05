Volano stracci tra Rubio e Mentana: rissa sul web

Volano stracci tra Chef Rubio e Enrico Mentana. La puntata di Propaganda Live di venerdì sera ha fatto scattare una mega-rissa sul web. Tutto è iniziato con Zerocalcare che in trasmissione parla del popolo curdo. Rubio subito twitta: «Me so chiesto, famme anna’ a vede se hanno mai fatto vignette sulla Palestina visto che fanno l’amici dei Curdi? Magari me le so perse. No, me che non l’hanno mai fatte ahhahhaha».

Tra i commenti sotto il tweet viene tirato in mezzo anche Enrico Mentana, definito da Rubio «il peggior sionista». Il diretto interessato risponde definendolo «lo chef del Paese» e la replica non tarda ad arrivare: «Un uomo che riduce un altro uomo a una professione è piccolo: lo chef del paese ha parlato. Almeno io parlo li mortacci vostra, e parlo senza prende na lira. La differenza fra me e voi è che io dico tutto mentre voi che dovreste farlo per mestiere fate la selezione all’ingresso».