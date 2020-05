Effetto virus sui contratti derivati: chi paga l’incapacità della politica?

In mezzo a molti lutti e a troppi problemi per la nostra economia, l’epoca del Coronavirus, ci porta ogni tanto anche qualche buona nuova. È il caso della recentissima sentenza della Cassazione che in pratica – ci perdonino i giuristi – cancellerà tutti i contratti derivati stipulati sia con le istituzioni pubbliche, che con le imprese private. Specialmente invalidi sono quelli stipulati prima del 2008 ma anche quelli siglati successivamente sono a rischio. Nessuno conosce le cifre ufficiali, ma solo nel Veneto balla qualcosa tra i 100 e 200 milioni di euro, che le banche dovranno restituire, con centinaia di aziende interessate e almeno 16 enti locali.

La questione sembra tristemente tecnica ma non è così, nella gran parte riguarda tutti noi, è un caso esemplare di malaffare tutto italiano, la solita, costosa (per le casse pubbliche) commistione tra interessi privatissimi delle banche e incapacità della politica. Lasciamo stare il caso dei derivati venduti alle imprese, che è un’altra storia. C’è stato infatti un periodo – non ancora purtroppo concluso – in cui i pubblici amministratori, con l’evidente scopo di potersi guadagnare il consenso degli elettori, ricorrevano all’indebitamento più o meno trasparente. In tal modo, in evidente accordo con alcuni istituti di credito, in nome del principio: «io so che tu sai, che io non so», alcuni amministratori finirono per siglare alcuni finanziamenti, coperti – cioè garantiti per le banche – da ulteriori contratti, appunto, derivati, che in realtà erano quelli che stabilivano le effettive modalità di pagamento. Molti Comuni e anche la Regione Veneto in passato avevano finito in passato per firmare contratti di finanziamento – strutturati appunto in modo tale che i finanziatori avessero un guadagno certo e i finanziati sicurissime perdite – a fronte di un esborso iniziale elevato, utile per immediate finalità elettoralistiche e che sarebbe stato ripagato negli anni a venire. Il tutto in veste di contratti indecifrabili, e quel che più conta, privi di un’esplicita descrizione dei costi finali.

Alla fine, questi contratti nella gran parte dei casi finirono pagati con il denaro pubblico. I Comuni, in ordine sparso, raramente poi agirono seriamente per recuperare le perdite. In alcuni casi impugnarono gli accordi quando i buoi erano scappati. In altri si gettarono in azioni giudiziarie a puro titolo di firma, perché in partenza sapevano sarebbero finite nel nulla. In realtà troppo stretta era stata nella gran parte dei casi la convergenza di interessi, e alla fine, visto che nessuno si sognava di avviare azioni di responsabilità, anche i problemi rientrarono. Fintanto che, appunto proprio di questi giorni, la Corte di Cassazione, al termine di una causa promossa dal Comune di Cattolica contro la BNL, ha dichiarato che il contratto derivato siglato era nullo, perché il Comune non era stato informato del reale costo dell’operazione di finanziamento. E ha stabilito un principio generale valido anche retroattivamente.Una bomba che si applica a tutti i contratti analoghi e con qualche eccezione anche a quelli siglati o ricontrattati successivamente. Una roba non da poco, se secondo i dati del MEF riguarda 149 enti locali con 294 contratti per un valore di 9,5 miliardi di euro, che potranno e dovranno (speriamo!) tornare nelle casse pubbliche.

Ovviamente siamo tutti felici di questa notizia, che come al solito purtroppo, benché positiva non metterà la parola fine alla vicenda. Anzi. In primo luogo, perché non siamo sicuri di quanto i Comuni vorranno impegnarsi nel recupero delle somme versate impropriamente. Ma questo non è il punto più debole. La parte ancora del tutto sconosciuta della vicenda – e che temiamo non sarà un happy ending per noi tutti e per il bene del Paese – è il fatto che i responsabili di quello che fu un vero e proprio furto ai danni delle casse pubbliche, anche questa volta facilmente resteranno impuniti. È infatti un vero miracolo che la Cassazione si sia ispirata nelle sue decisioni a sole motivazioni di ordine giuridico. Infatti, altrove in alcuni tribunali italiani alla fine erano prevalse appunto ragioni di opportunità, convenienza reciproca e tranquillo vivere. E la storia anche giudiziaria era finita diversamente. Si sapeva che i casi in cui i contratti derivati non furono firmati con reale consapevole responsabilità da parte dei politici ben oltre le forme, erano stati pochissimi. Ma per fortuna, questa volta il rispetto delle forme – la mancata esplicitazione dei costi reali – è a favore del l’interesse pubblico.

Così il finale allegro che tutti ci aspetteremmo è quello che i responsabili politici di questi contratti, coloro che li firmarono a suo tempo, fossero chiamati a risponderne, se non penalmente almeno moralmente, e che le responsabilità fossero chiarite, ben oltre i semplici formalismi. L’irresponsabilità della classe politica di fronte alle conseguenze che tutti i cittadini debbono pagare è malattia troppo diffusa per lasciar correre i reali contorni di questa vicenda. Ignorare o fingere di ignorare i danni che una classe politica inadeguata ha prodotto e ancora produce è un male che necessiterebbe di cure massicce. E la parola fine alla vicenda dei derivati potrebbe aiutare a capire che l’ignoranza o l’incapacità della politica devono avere un prezzo anche per chi le pratica, non solo per i cittadini che ne subiscono le conseguenze.

(Ph. Imagoecocomica)