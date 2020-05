I guanti non sono obbligatori in Veneto, neanche sui mezzi, basta avere sempre con sé il gel igienizzante per le mani. La mascherina invece sarà obbligatoria solo nei luoghi chiusi da giugno. A dirlo il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nella conferenza stampa di oggi 18 maggio sull’aggiornamento dei dati del coronavirus.

«Ma la mascherina bisogna averla dietro» ha specificato Zaia. «Anche se sono all’aperto, se incontro una persona devo metterla».