Fase 2, Crisanti: «Riaprire è decisione politica presa senza conoscere rischi»

«Bisogna essere un po’ trasgressivi per essere bravi scienziati». A dirlo in un’intervista a “La Verità” è il fautore, assieme ad altri, del “modello veneto” nella lotta contro Covid-19 Andrea Crisanti, romano di nascita e padovano d’adozione. Tornato in Italia dopo una lunga docenza all’Imperial College di Londra e oggi direttore del Dipartimento di Medicina molecolare e microbiologia dell’università di Padova, in un’intervista di oggi 18 maggio a La Verità Crisanti spiega di avere trasgredito «nell’essermi mosso in largo anticipo ed essere rimasto coerente alle mie idee, nonostante l’Organizzazione mondiale della sanità e il Governo italiano dicessero di fare tutto il contrario».

«In Veneto – ricorda Crisanti – da anni è diffusa d’estate l’epidemia del West Nile virus. In qualche modo nel

territorio avevamo le competenze per capire che cos’è un’epidemia. Le altre regioni hanno avuto il lusso di non averne da 60-70 anni. Nel mondo i Paesi che hanno risposto meglio sono quelli del Medioriente, più esposti a tante epidemie e dotati di una struttura sanitaria tarata anche su questo. In Italia – conclude Crisanti – l’unico sistema analogo è quello veneto».

Il virologo ha parlato anche delle riaperture della Fase 2. «E’ una decisione politica che deve avvenire a un rischio accettabile. Purtroppo, in Italia questo rischio non è misurabile perché non abbiamo il vero numero totale di casi. I numeri ufficiali sono falsati, perché riportano soltanto i positivi ai quali è stato fatto il tampone. Ho sempre auspicato fossero conteggiati anche coloro che telefonavano da casa ai servizi sanitari locali riferendo una sintomatologia compatibile. Senza contare anche questi, il totale vero non lo sapremo mai». Se ci dovesse essere un ritorno del virus Crisanti la pensa come il viceministro Sileri: «Si dovrebbe dichiarare micro zone rosse e partire con i tamponi, come a Vo’ Euganeo». Nemmno in Veneto però, che pure è la regione che processa più tamponi di tutte, si è ancora in grado di poter eseguirli a tutta la popolazione, e quindi si proseguirà con i tamponi miranti. Crisanti infine si è detto favorevole all’uso intenso delle mascherine, perché servono per ridurre il contagio.