Del Piero ricoverato: «Una cosa piccola 3 millimetri, ma quanto male»

L’ex numero 10 Alessandro Del Piero è stato ricoverato in ospedale, negli USA, dove vive, per una colica renale a seguito di calcoli, e ha pubblicato una testimonianza su Instagram. «Incredibile come una cosa piccola 3 millimetri faccia così male» scrive.

L’ex attaccante di Juve e nazionale rassicura però i fan sulla sua salute. Non si tratta dune di Covid, ma di una cosa comunque fastidiosa. Alcuni fan lo prendono anche un po’ in giro: «Bevi Uliveto».