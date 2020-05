«L’Arena ci aspetta, ci riprenderemo tutto»: l’emozionante performance di Diodato

Un Diodato solo in un’Arena di Verona splendida e vuota. Nell’aria solo le note di “Fai Rumore”, la hit del del vincitore di Sanremo. Il cantante si è esibito all’Europe Shine a Light, il grande show televisivo che ha sostituito l’annullato “Eurovision Song Contest”

«L’Arena suona, racconta storie millenarie, di emozioni forti, indimenticabili – scrive su Instagram -. L’Arena ci aspetta, come tanti altri luoghi in giro per il mondo feriti dal silenzio. Ci riprenderemo tutto e, insieme, torneremo a fare il nostro bellissimo rumore. Sono grato a tutti voi e alla musica, per avermi riempito d’amore la vita, per avermi insegnato a vedere bellezza ovunque, anche nei momenti più bui, più difficili, per avermi insegnato ad abbracciare ogni emozione e a condividerla, per provare a superare i miei limiti e le mie paure e incontrare davvero gli altri, anche nel silenzio di un’Arena vuota. Perché nella musica l’io si trasforma sempre in noi, ed è proprio questa la sua magia più grande».

(ph: Instagram Diodato)