“I Love Laguna”, l’idea di due giovani veneti per valorizzare il territorio

Claudia e Marco, due giovani veneziani, hanno lanciato la piattaforma “I love laguna“, per valorizzare la laguna di Venezia, il mare e le terre che esso bagna. «Nasce in tempo di quarantena, un po’ per noia, un po’ per passione, un po’ per nostalgia.Strappati come siamo dalle nostre esistenze veloci, ci ritroviamo padroni – e vittime insieme – del nostro tempo, dei nostri pensieri e dei nostri spazi – spiegano i creatori -. Colti alle spalle ci accorgiamo della fragilità esistente sia fuori che dentro di noi …e ci rifugiamo nelle nostre passioni».

La nostra passione è l’acqua. In particolare, quella che estende per 500 chilometri quadrati il proprio abbraccio, tra Chioggia e Jesolo, con il cuore pulsante nell’incantevole Venezia. I love laguna vuole tentare di trasmettere il nostro amore per il territorio lagunare attraverso:- Emozioni realmente provate- Sensazioni realmente vissute- Riflessioni prodotte e rielaborate (confusamente)- Creazioni e scoperte di vario genere».

Il portale raccoglie storie, oggetti, personaggi, ricordi, luoghi, che hanno a che fare con la laguna di Venezia.