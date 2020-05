Landini: «Sanità regionale? Covid conferma, esperienza negativa»

«Credo che adesso sia il momento della responsabilità nei comportamenti individuali e collettivi. Ciò che è successo ci ha sorpreso tutti, in 9 settimane ha cambiato il modo vedere le cose. Non si torna semplicemente come prima, questa esperienza ci porta la necessità di cambiare cose sbagliate che c’erano e che il virus ha fatto emergere». Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, nel corso dell’Aria che tira su La7.

Sistema sanitario diviso per regioni non è il massimo

«Non torneremo alla stessa vita. Da un certo punto di vista è il lavoro delle persone che ci ha permesso di provare a convivere con il virus in modo diverso, il lavoro di tantissime persone non solo nella sanità ma in tutti i servizi. Ora serve investire sulla salute, sulla sanità e sulla sicurezza pubblica. Serve estendere i controlli, serve intervenire sugli investimenti, sulla precarità, sulla solidarietà e sulla giustizia sociale. Con il coronavirus emerge un problema: avere il sistema sanitario diviso per regioni non è il massimo. C’è il bisogno di un indirizzo da parte dello Stato, con regole più precise. L’esperienza fino a oggi non è positiva non solo sulla sanità, ma anche sulle politiche industriali».

Se dipendente si ammala responsabilità datori di lavoro non è automatica

«La responsabilità del datore di lavoro, nell’eventualità che un dipendente si ammali di coronavirus, non è automatica. Non diciamo cose che non esistono. La responsabilità è quella di far applicare il protocollo di sicurezza. Sarebbe utile in questa fase evitare esagerazioni. Per legge, un lavoratore che si ammala e prende il virus anziché avere il trattamento per malattia, ha diritto al trattamento per infortunio che è più vantaggioso, perché non ci sono riduzioni».

Voucher è schiavismo, regolarizzazione segno di civiltà

«I voucher sono schiavismo e la regolarizzazione per 6 mesi dei migranti decisa dal governo è un primo passo ed è un segno di civiltà». Rispondendo alle parole del leader della Lega Matteo Salvini che accusava il sindacato, in un intervento in Parlamento, di essere una lobby e di tenere in ostaggio il Paese: «Salvini mi sembra confuso, è abituato ad avere sempre nemici. Io non ho nulla da dire se non che i sindacati non sono una lobby: Cgil, Cisl e Uil hanno 12 milioni di iscritti che liberamente versano un contributo per farci andare avanti. E noi, quando difendiamo i lavoratori, difendiamo chi fa andare avanti questo Paese. Quanto alla misura introdotta dal governo, che interessa 500mila lavoratori stranieri che operano nei campi e ai quali verrà concesso un permesso di 6 mesi, è un primo passo, spero che tra sei mesi si vada avanti e si regolarizzino anche gli altri. E’ un segno di civiltà».

In Italia non c’è pregiudizio anti industriale

«Quando il futuro presidente di Confindustria Carlo Bonomi dice che c’è un pregiudizio anti industriale in Italia, non dice una cosa vera. Dice una cosa inesatta e lo sa anche lui. Ricordo che sono stati fatti provvedimenti che sostengono non solo chi non ha reddito, ma anche chi fa impresa».

Sarà il lavoro a sconfiggere il virus

«L’esperienza del Covid ci dimostra che sarà il lavoro a sconfiggere il virus e a costruire un nuovo modello per il futuro. Serve una discussione nella quale vanno tirate fuori le idee, un confronto serio su che Italia e che Europa vogliamo nei prossimi 15 o 20 anni. Penso che questo cambiamento abbia bisogno del coinvolgimento di chi lavora, insistendo sui diritti delle persone che lavorano».

(ph: imagoeconomica)