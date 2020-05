Il mondo del cinema piange il grande Michel Piccoli

Oggi il mondo del cinema perde un grande pezzo. Se ne va infatti a 94 anni l’attore Michel Piccoli. L’annuncio è stato dato oggi dalla sua famiglia. In un comunicato si precisa che il decesso è avvenuto lo scorso 12 maggio in seguito ad un ictus. Si è spento tra le braccia della moglie Ludivine et dei figli Inord e Missia.

Piccoli ha fatto grande il cinema francese e anche italiano, dando prova di grandissima lucidità e capacità attoriale persino in tarda età, come dimostra la sua apparizione in “Holy Motors” di Leos Carax nel 2012 e “Habemus Papam” di Nanni Moretti nel 2011. Ha lavorato con quasi tutti i registi europei più importanti. Per citarne solo alcuni,Buñuel , Marco Ferreri, Elio Petri, Costa-Gavras, Resnais, Hitchcock, Chabrol, Godard.

Fonte: Adnkronos

Ph Giorges Biard WIkipedia