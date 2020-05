Va al bar dopo due mesi e paga 50 euro per un caffè: ecco perché

50 euro per un caffè. Non è il solito caso di scontrini pazzi recapitati a turisti fratacchioni da parte di bar e ristoranti poco onesti, ma al contrario una super-mancia lasciata da un dipendente pubblico di Marsala in Sicilia a un barista. Dopo due mesi di chiusura forzata, l’uomo ha voluto dare un contributo alla ripartenza di un locale martoriato, come tanti altri, da quest’emergenza Coronavirus. «Sono una persona fortunata. Ho uno stipendio da dipendente pubblico che è pagato dalle tasse che anche tu versi, a domani» avrebbe detto l’avventore alla barista.

(Fonte: Huffingtonpost)