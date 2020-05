Condividi su:





email Il tema del turismo e degli alberghi accende il dibattito tra il giornalista Massimo Giletti e il viceministro degli Esteri Manlio Di Stefano (M5S). L’Austria ha riaperto infatti i suoi confini con la Germania, ma li terrà chiusi all’Italia e alla Slovenia. «Lei è viceministro – ha urlato Giletti – vada là a dirgli che cazzo fate? Se non aiutate questo Paese l’Italia salterà in aria!». Lo scontro è andato in onda domenica sera, 17 mggio, durante la trasmissione “Non è L’Arena di LA7”. Condividi su:





