Oppi esce da Vicenza ma rientra da Bolzano Vicentino

Se la prima grande mostra in basilica Palladiana a Vicenza con protagonista Ubaldo Oppi è stata deludente, anche a causa del Coronavirus, l’artista potrà essere comunque ammirato in provincia. Il Comune di Bolzano Vicentino rilancia infatti la mostra dedicata al periodo del sacro dell’artista Ubaldo Oppi che nella cittadina a est di Vicenza ha affrescato negli ani ’30 la chiesa arcipretale con un ciclo di dipinti di alto valore. Dal dicembre scorso nella sala del Consiglio del Municipio è allestita la mostra permanente dei grandi disegni serviti per lo studio degli affreschi (e che gli esperti considerano opere a sé stanti di notevole valore tecnico e artistico). Dal 16 aprile scorso l’amministrazione del sindaco Galvan ha deliberato l’acquisto dagli eredi di Oppi di cinque disegni e alcuni bozzetti di dimensioni contenute, ma molto importanti per lo studio dell’opera sacra del pittore “vicentino”. Il comune ha deciso l’acquisto delle opere per 7 mila euro.

Martedì 19 maggio il disegno di San Filippo torna al Museo Chiericati di Vicenza dopo il prestito, ma l’amministrazione ha deciso per il ri-allestimento di queste nuove opere e per il rilancio della mostra che fa parte di quello che è il museo diffuso di Bolzano Vicentino. Il tempo tecnico per posizionare adeguatamente anche i 5 disegni e i diversi bozzetti e il Sindaco riaprirà al pubblico la sala. Presumibilmente la mostra sarà fruibile nuovamente dopo la quarantena da Coronavirus dal mese di giugno. La data esatta di ri-partenza della mostra “Ubaldo Oppi – Il Segno del Sacro” sarà stabilità nei prossimi giorni.