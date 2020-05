Zaia in versione “bulldog lover” presenta l’uragano Caterina

Matteo Gavioli, fondatore del Club amatori bulldog inglese (Cabi), ha intervistato il presidente del Veneto Luca Zaia, con la moglie Raffaella, appassionata di bulldog, e i due hanno presentato la loro cucciola Caterina, definita ironicamente dal governatore leghista una «calamità, un uragano, un tornado e- come tutti i cani di quella razza una paraculo».

Zaia ha poi proposto di organizzare a Venezia in piazza San Marco un raduno per tutti gli amanti di questa razza di cani.Il problema sono le cacche e le pisciate. Se no ci sono i Giardini della Biennale, una zona suggestiva a due passi da San Marco».