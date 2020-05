Sanitari 118: «I superpoteri non sono in dotazione. Aiutateci ad aiutarvi anche in Fase 2»

Condividi su:





email «Aiutate il pronto soccorso e la medicina d’urgenza, soprattutto perché è un bene comune e quindi in qualche modo è anche vostro! Ricordate che i superpoteri non sono una

dotazione di reparto e che la migliore collaborazione tra i cittadini tutti, darà sicuramente i migliori risultati anche e soprattutto in termini di sicurezza e di assistenza». E’ l’appello ai cittadini di Salvatore Manca, presidente nazionale della Società italiana della medicina di emergenza-urgenza (Simeu) per una Fase 2 all’insegna della collaborazione per operatori sanitari e assistiti. «Ancora non siamo usciti dallo stato di crisi sanitaria che già l’empatia e il sentimento di vicinanza dimostrato nella fase 1 – nel rispetto dello sforzo profuso dagli operatori sanitari in prima linea che si sono opposti alle gravi conseguenze sulla salute pubblica causate dal nuovo virus – sembrano affievolirsi», rileva Manca. (Ph Imagoeconomica) Condividi su:





