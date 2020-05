Coronavirus, Ulss 8 Berica: già guarite 819 persone su un totale di 1304 positivi

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 19 maggio 2020 – Nessun nuovo decesso nelle ultime ventiquattro ore a causa del Covid-19 sul territorio dell’Ulss 8 Berica.

Dal bollettino dell’azienda socio-sanitaria vicentina di oggi, martedì 19 maggio, risulta che il totale dei positivi è di 1304, stabile rispetto a ieri; i ricoverati sono 24, uno in più dalla precedente rilevazione, di cui un solo paziente in terapia intensiva; le persone dimesse dagli ospedali della Berica sono nel complesso 219; i guariti 819, +13 da ieri; i tamponi effettuati sinora sono stati 35451, +816 nell’ultima giornata; i soggetti in sorveglianza attiva sono 304 mentre quelli in isolamento fiduciario sono 328.