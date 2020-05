Del Piero e il pensiero alla “sua” Jesolo

«Stringo e ringrazio ad uno ad uno tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando all’ospedale di Jesolo, importante realtà di questo territorio». Le parole sono di Alessandro Del Piero ex campione di Juventus e Nazionale, tra gli eroi dei Campionati del Mondo del 2006, che non dimentica la città che ha accompagnato gli anni della sua infanzia, quando ci veniva a fare vacanza con la famiglia. Ed in questo momento di difficoltà, ha voluto mandare un suo messaggio, attraverso le pagine di VIVIJESOLO, il free press di Jesolo, in uscita domani, mercoledì 20 maggio.

Il suo primo pensiero è andato al personale sanitario. «Persone che hanno svolto turni massacranti, rinunce e sacrifici, per affrontare questa emergenza. Dobbiamo esserne tutti orgogliosi». Poi si è rivolto agli imprenditori. Parlando di ripresa, prima ha ricordato il lavoro del presidente del Veneto, Luca Zaia, e del suo staff, quindi ha detto: «Magari all’inizio non sarà facile, ma sono sicuro che tutti sapranno fare squadra per ritornare ancora forti come e più di prima». ViviJesolo ricorda, quindi, la straordinaria esperienza del 2013, quando Alessandro Del Piero ritornò in Italia, a Jesolo, per il ritiro pre campionato con la sua nuova squadra, il Sydney. In quella occasione la città gli dedicò un tratto del Lungomare delle Stelle (in foto).