«Centri estivi, aprire il prima possibile: date le decidono le regioni»

«Sta alle Regioni decidere se anticipare o posticipare l’avvio dei centri estivi, rispetto alla data del 15 giugno, in base al loro andamento epidemiologico. Penso che la filosofia da seguire sia quella di aprire il prima possibile, compatibilmente con le capacità di organizzare un servizio secondo criteri di sicurezza dei singoli bambini e della collettività». Lo sottolinea il ministro per la Famiglia, Elena Bonetti in un’intervista a Il Gazzettino.

E sull’apertura il primo giugno come annunciato dal governatore del Veneto Luca Zaia, il ministro sottolinea: «Ho letto che il governatore Zaia vuole anticipare l’apertura al primo giugno. Bisogna riconoscere che c’è una richiesta urgente delle famiglie e dei bambini di poter avere occasioni di carattere educativo, perché possano ricominciare ad avere situazioni di relazione e di socialità, per i centri estivi in questo primo decreto non ci sono state indicazioni dalla Conferenza delle Regioni, per cui il dpcm fa riferimento alle linee guida nazionali. Ovviamente già nel dpcm si evidenzia che le Regioni possono definire date e protocolli diversi, specifici per le singole realtà territoriali, purché compatibili con le linee guida nazionali. Se si dice che bisogna operare in piccoli gruppi non si può alterare questo principio di fondo. Ma ci sono altre cose che le Regioni faranno e sono certa che sia anche importante che facciano».

(ph: shutterstock)