Covid, quanto ci costi! Dal bar al parrucchiere, tutti i rincari

Fase 2 fa rima con rialzo dei prezzi. Finalmente la maggior parte delle aziende sono ripartire e i commercianti hanno rialzato le serrande dopo mesi di lockdown. Ma non è tutto oro quello che luccica. Codacons, infatti, segnala un aumenti dei prezzi in diverse attività.

Bar, parrucchiere e supermercato

Nelle principali città italiane alcuni locali avrebbero ritoccato il prezzo del caffè e cappuccino passati rispettivamente da 0,90 a 1 euro e da 1,30 euro a 1,40. In centro una tazzina di caffè avrebbe toccato addirittura i 2 euro. Anche andare dal parrucchiere potrebbe costare di più. La colpa di tutto questo è dei nuovi costi: asciugamani monouso, igienizzanti, mascherine, guanti, grembiuli usa e getta. Aumenti anche dei generi alimentari: ad aprile l’Istat ha registrato un +2,8%.

Stangata da 536 euro

Secondo Codacons la stangata della Fase 2 potrebbe essere di 536 euro a famiglia. Il presidente Carlo Rienzi: «Speriamo si tratti di situazioni isolate e che gli esercenti di Milano non decidano in massa di ritoccare i listini per rifarsi dei minori guadagni e dei costi di sanificazione dei locali».

