Coronavirus, Ulss 4 Veneto Orientale: chiusa la terapia intensiva del Covid-hospital di Jesolo

Azienda Ulss 4 Veneto Orientale, San Donà di Piave, 19 maggio 2020 – Con il trasferimento dell’ultimo paziente nel reparto malattie infettive, ieri pomeriggio ha chiuso la terapia intensiva del Covid-hospital di Jesolo.

Si tratta di un evento che rappresenta il percorso di una emergenza sanitaria che sta volgendo verso il termine, anche se non dobbiamo abbassare la guardia perché il virus è ancora presente e dobbiamo contenerlo con la distanza sociale e le dovute precauzioni.

La terapia intensiva non verrà eliminata ma resterà congelata per essere immediatamente utilizzabile qualora necessario, anche se tutti ci auguriamo di non doverla mai più riaprire.

I giorni scorsi al Covid-hospital di Jesolo sono stati chiusi anche i blocchi per le malattie infettive “Covid 1” e “Covid 2”, attualmente restano quindi ancora 26 posti letto per malati infetti, sintomatici, di Covid-19.

A piccoli passi si ritorna dunque alla normalità, l’ospedale fronte mare già da oggi sarà oggetto di lavori per la realizzazione altre novità che annuncerò nel corso della giornata.

(Articolo tratto da un post pubblicato sulla pagina Facebook di Carlo Bramezza, direttore generale dell’Ulss 4 Veneto Orientale)