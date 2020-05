Fedriga: «Zaia a Roma? Lui vuole restare in Veneto»

«Con Luca parlo più volte al e lavoriamo insieme quotidianamente. Lui vuole candidarsi in Veneto e penso che sia un valore aggiunto enorme per il Veneto e che sia un valore aggiunto enorme per la Lega, partito al quale Zaia appartiene. Altre ipotesi, penso debbano venire da lui, ma lui vuole restare in Veneto. Ha avuto un forte riconoscimento dai cittadini per il grande lavoro che ha fatto, per le grandi capacità politiche che ha dimostrato». Lo ha detto il governatore Fvg Massimiliano Fedriga rispondendo all’ANSA alla domanda se ritiene ipotizzabile un ruolo a Roma del governatore del Veneto.

(Ph Imagoeconomica)