«Padova, piazza piena all’happy hour: non svegliatemi finchè c’è chi pensa allo spritz»

«Spero che non sia vero. Spero che siano fake, che non esistano persone così scellerate, che sia tutto un brutto sogno e Padova sia come credevo, una città modello in questa pandemia. Vi prego non mi svegliate fino a che c’è chi pensa allo spritz». Così il regista Giovanni Veronesi commenta, su Twitter, la foto di una piazza di Padova gremita di persone che, senza mascherina e senza rispettare la distanza sociale, appaiono intente a prendere un aperitivo sedute o in piedi fuori da un locale all’aperto.

(ph: Facebook inCivilis Padova)