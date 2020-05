Tempo in miglioramento, possibili piovaschi sul Polesine

mercoledì 20. Cielo nel complesso parzialmente nuvoloso, con addensamenti nelle prime ore un po’ più diffusi soprattutto su zone meridionali e costiere, poi alternati a schiarite più durature sulla bassa pianura.

Precipitazioni. Probabilità sulle Dolomiti nulla o molto bassa (0-5%) al più per occasionali piovaschi, su Prealpi e fascia pedemontana bassa (5-25%) per qualche piovasco o rovescio localmente anche temporalesco nel pomeriggio, sul resto del territorio medio-alta (50-75%) a sud-est e medio-bassa (25-50%) altrove per piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale nelle primissime ore.

Temperature. Minime in diminuzione specie sulle zone settentrionali, massime in moderato aumento.

Venti. In quota da nord-est, dapprima tesi e poi moderati; nelle valli, prevalentemente deboli con direzione variabile; su zone meridionali e costiere moderati dai quadranti orientali, specie nella prima parte della giornata, tendenti a divenire deboli dal pomeriggio e da nord; altrove deboli di direzione variabile, salvo temporanei moderati rinforzi dai quadranti orientali nelle ore diurne.

Mare. A nord poco mosso, a sud da mosso a poco mosso.

giovedì 21. Cielo poco nuvoloso, a parte qualche temporaneo locale addensamento.

Precipitazioni. Probabilità sulle zone montane e pedemontane bassa (5-25%) per locali fenomeni anche a carattere di rovescio specie nel pomeriggio sulle Prealpi, altrove nulla o molto bassa (0-5%) per occasionali piovaschi più che altro nella prima parte della giornata.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni sulla costa e ad alta quota, in contenuto calo altrove; massime stazionarie o in leggero aumento sulle zone più a sud e nelle località più elevate, in diminuzione altrove specie sulla pianura settentrionale.

Venti. In quota moderati dai quadranti settentrionali, per il resto perlopiù deboli con direzione variabile, salvo a tratti qualche moderato rinforzo dai quadranti orientali in pianura.

Mare. Inizialmente a nord poco mosso e a sud da mosso a poco mosso, poi da poco mosso a quasi calmo.

