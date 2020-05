Giordani: «Scene inammissibili nei bar, ci costringete a richiuderli tutti» [VIDEO]

«E’ finita la prima parte, siamo nella Fase 2. Ma quello che è successo ieri sera in alcuni bar a Padova è inammissibile». Inizia così il video pubblicato dal sindaco Sergio Giordani a commenti di alcuni filmati diventati virali sui social. «Noi abbiamo fatto una campagna sulle mascherine, abbiamo detto che bisogna stare attenti, badare alla sicurezza e l’igienizzazione. In quei video ho visto cose incredibili. Oggi mi sono riunito con il questore, il prefetto e tutte le forze dell’ordine e vi dico: attenzione, chi sbaglia paga. L’emergenza non è finita. Lo so che è difficile ma se continuiamo così arriveremo a chiudere i locali. Mi affido alla responsabilità di tutte le persone, gli esercenti, i titolari. Abbiamo interpellato la regione, la polizia locale è attiva, di più non possiamo fare. Ognuno di noi è responsabile del suo futuro e del futuro degli altri».

Poi fa riferimento al bar in piazza dei Signori: «E’ già stato sanzionato. Abbiamo inviato alla regione per opportuni provvedimenti tutta la documentazione. Ricordo un’altra volta che ci sbaglia paga e può essere chiuso da 5 a 30 giorni».