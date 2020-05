Quando il web ti semplifica la vita: 3 operazioni che puoi fare online

La tecnologia, ormai da anni, è entrata prepotentemente nella vita della maggior parte delle persone e con essa il collegamento a Internet si è diffuso sempre più a macchia d’olio.

In molti continuano ancora oggi a demonizzare il mondo online (per dei suoi lati oscuri nati comunque per colpa dell’uomo e del mal utilizzo che questo in certi casi ne fa) anche se in realtà il web è un mezzo potentissimo che offre moltissime opportunità in passato assolutamente inimmaginabili.

Tra esse 3 operazioni, in particolare, ci semplificano la vita. Vediamo quali.

Ricercare

Di qualunque tipo di informazione si abbia bisogno (che sia una ricetta, il titolo di una canzone o di un film, il preventivo di un’assicurazione auto online, il significato di una parola, la posizione di un locale o di un monumento, la storia di un fatto, un tutorial, un’offerta di lavoro, i risultati sportivi, e si potrebbe continuare all’infinito) non c’è da far altro che entrare in un qualsiasi motore di ricerca, digitare testualmente o esporre a voce l’argomento che si vuole approfondire e scegliere non solo ciò che si ritiene criticamente più adatto a soddisfare le proprie esigenze di conoscenza tra i tanti risultati ottenuti (tra l’altro sempre più personalizzati dai sistemi grazie all’acquisizione dei nostri dati personali), ma anche il percorso di lettura che si vuole intraprendere (totalmente aperto).

Comunicare

Si può considerare questo secondo punto l’altra faccia della medaglia rispetto al precedente. Se infatti ci sono persone che ricercano informazioni ne esistono altrettante che le producono e sempre più spesso a fini commerciali. La comunicazione via web (condivisibile anche sui social) è sempre più centrale per tutti coloro che svolgono un qualunque tipo di attività o che hanno un negozio (sia esso solo offline, solo online o meglio ancora “ibrido”) per riuscire a farsi conoscere, differenziarsi ed emergere rispetto ai cosiddetti competitors. Senza un sito attraverso cui spiegare chiaramente chi si è, cosa si fa e con quanta passione, motivazione ed esperienza lo si fa sarebbe ormai difficile persino “esistere” nel mercato.

Scaricare

“In ultimo”, ma non di certo per importanza, risulta fondamentale la possibilità di scaricare diverse tipologie di software (aperti o proprietari), programmi o applicazioni, ossia tutte quelle cose che ci permettono di svolgere particolari funzioni in veste digitale attraverso un’interfaccia grafica (sempre più user-friendly) come scrivere, elaborare immagini, creare presentazioni, gestire e visualizzare dati, ritoccare le foto, giocare, ordinare cibo, prenotare un biglietto per un mezzo (che magari altrimenti si sarebbe perso) o ancora il posto alla posta o all’entrata di un supermercato a un determinato orario (così da non perdere tempo prezioso in file snervanti), ecc. ecc.

Grazie a tutte e 3 queste principali operazioni rese possibili dall’esistenza di un mondo online in continua espansione, la vita di ognuno di noi può dirsi sicuramente facilitata a livello lavorativo, di formazione personale, di amministrazione delle proprie risorse e persino della propria socialità, in un certo senso.

Tuttavia, soprattutto perché probabilmente si iniziano a dare per scontate tutte queste conquiste tecnologiche (dato che man mano che il tempo passa i nativi digitali stanno superando gli immigrati digitali), è importante soffermarsi a riflettere su come sono cambiate le nostre abitudini.

Basti pensare a quando ci si ritrova a prendere appunti con carta e penna e una volta finito ci si accorge che il foglio è imbrattato a causa di chissà quante correzioni di errori fatte in corso d’opera e quindi bisogna che si riscriva in bella copia tutto da capo; a tutte le volte che ci scattiamo da soli o ci facciamo scattare da qualcun altro una foto e c’è quasi sempre bisogno di fare qualche piccola modifica per renderla perfetta prima di pubblicarla sui social o di stamparla per metterla in una bella cornice; o ancora a quelle volte in cui si aveva bisogno di un hotel dove passare la notte in vacanza e si è potuto persino confrontare i prezzi e le valutazioni da parte di altri clienti per non incorrere in pessime esperienze.

È chiaro che quasi tutto ormai è a portata di mano, in modo sempre più semplice e veloce nonché comodo (visto che la gran parte delle volte non occorre minimamente spostarsi dal luogo in cui si trova). E come disse il famoso psichiatra torinese Tonino Cantelmi: “La rivoluzione digitale è tale perché la tecnologia è divenuta un ambiente da abitare, una estensione della mente umana, un mondo che si intreccia con il mondo reale e che determina vere e proprie ristrutturazioni cognitive, emotive e sociali dell’esperienza, capace di rideterminare la costruzione dell’identità e delle relazioni, nonché il vissuto dell’esperire”.

(ph: shutterstock)