«Scuola perfetto incubatore per il virus»

«Cinque ore di stazionamento nella stessa aula da parte di una classe di ragazzi o bambini con un distanziamento assai improbabile, rappresentano un perfetto incubatore per il virus».

Così Massimo Galli, direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco, Milano, in collegamento con Agorà su Rai3, in merito alla mancata

riaperture delle scuole.

«Abbiamo questa epidemia, da sempre per queste malattie a trasmissione aerea, la scuola è stata l’incubatore perfetto. Questo è un Paese che non vaccina i bambini per l’influenza e ogni anno ci facciamo delle classi di incubatori di influenza che viene passata agli adulti», aggiunge.

