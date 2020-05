«Vaccino con anticorpi neutralizzanti forse a fine anno»

«I dati sono super promettenti, ma vanno commentati con grande cautela, preceduti da un enorme “se”: se è tutto vero. Per ora si tratta di un annuncio di Moderna, senza pubblicazioni su riviste scientifiche”. Enrico Bucci, professore di Biologia alla Tempie University di Philadelphia, parlando con ‘La Repubblica ‘ è prudente sul vaccino made in Usa, ma conferma che la strada potrebbe essere quella giusta. «Moderna ha detto di aver concluso la Fase I della sperimentazione. Hanno visto che solo uno dei45 volontari ha presentato un eritema, quindi il loro vaccino non sarebbe tossico. Hanno trovato anticorpi in tutti e 45, in misura persino maggiore rispetto a quelli presenti nel sangue di chi è convalescente dal Covid 19. Non solo: in 8 volontari sono andati a cercare gli “anticorpi neutralizzanti”, cioè quelli che danno effettivamente l’immunità contro il coronavirus. E li hanno trovati intutti e otto».

Siamo vicini al vaccino dunque? «Non ancora. Otto persone sono troppo poche. Ora Moderna inizierà una nuova sperimentazione su centinaia di persone. Avremo i risultati tra metà autunno e fine anno. Solo allora potremo dire se ha funzionato». Moderna è più avanti degli altri? «Ci sono altre aziende che hanno già superato la Fase 1. Tuttavia è la prima volta che viene annunciata la comparsa di anticorpi neutralizzanti».

E allora qual è l’aspetto più importante di questa vicenda? “La tecnica usata. Di solito i vaccini si fanno inoculando nel corpo umano pezzi del virus che stimolino la risposta immunitaria e quindi la produzione di anticorpi. In questo caso si immette un pezzo di codice genetico (mRnA) che dà istruzioni alle cellule umane su come produrre una particolare proteina del coronavirus, la famigerata “spike”. Il nostro corpo la sintetizza e poi il sistema immunitario la riconosce come estranea approntando le difese».

«È una tecnica molto più veloce ed economica. Se funzionasse, i tempi e i costi per la realizzazione del vaccino su scala planetaria sarebbero ridotti. Gli impianti di produzione sarebbero molto più semplici ed economici». E i punti deboli? «Che è una tecnica nuova. Finora nessun vaccino in circolazione è stato realizzato usando l’mRna. I vecchi vaccini sono lenti da produrre, ma abbiamo una lunga esperienza sul loro utilizzo. In questo caso sarebbe tutto da scoprire»



(Ph Imagoeconomica)