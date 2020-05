«Venezia ko e deserta, alberghi in svendita e governo assente»

«Agevolazioni fiscali e un piano di rilancio per non chiudere i battenti per sempre e trovarci con intere famiglie senza lavoro. Servono immediatamente». Inizia così il post Facebook del deputato veneziano della Lega Alex Bazzaro che prosegue: «Il vuoto a Venezia e Mestre a causa del coronavirus sta mettendo in ginocchio l’industria del turismo veneziana. Gli alberghi, anche quelli di lusso, stanno soffrendo: molti attendono la ripresa dei voli low cost ma diversi rischiano di chiudere definitivamente e molti sono in vendita o, peggio ancora, in svendita. Il 10% è già messo sul mercato. Una situazione drammatica che il governo ignora malgrado si sia alle porte della stagione estiva».

«Pd e M5S non possono abbandonare una tra le città più importanti d’Italia e che vive esclusivamente di turismo. L’industria alberghiera è per Venezia e la terraferma praticamente l’unica grande economia che garantisce lavoro a intere famiglie, alle imprese del settore, alla ristorazione e rappresenta un indotto economico per tutto il Veneto. Aiuti e pieno sostegno non possono arrivare solo dal locale: Regione e Comune si sono già attivati ma Roma faccia la sua parte, ma lo faccia subito altrimenti il danno economico e occupazionale sarà drammatico», conclude.

(ph: shutterstock)