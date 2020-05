Zaia: «Pasticci da Roma durante emergenza». Conte risponde così

Giuseppe Conte si è concesso una passeggiata per il centro di Roma soffermandosi nei negozi per vedere come procede dopo la riapertura di lunedì. Il premier saluta chi lo incrocia porgendo rigorosamente il gomito e al barbiere che lo invita a farsi i capelli nel suo salone, risponde prontamente: «Me li taglio da solo, guardi che zappata», e si volta indicando la nuca.

Infine si ferma in un bar a bere un caffè prima di far ritorno a Palazzo Chigi. Qui qualcuno chiede cosa ne pensa delle affermazioni del governatore del Veneto Luca Zaia che oggi in un’intervista al Corriere ha detto che in fase emergenziale è stata a Roma a combinare pasticci. La sua risposta? Conte si è limitato ad allargare le braccia.

(ph: imagoeconomica)