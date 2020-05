Covid-19, Ulss 7 Pedemontana: altro decesso, 27 ricoverati, 466 persone in isolamento

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 20 maggio 2020 – Nuova vittima del coronavirus, di cui al momento non sono state rese note le generalità, all’ospedale di comunità di Marostica. Lo rileva il bollettino dell’Ulss 7 Pedemontana di stamane, mercoledì 20 maggio.

I positivi sul territorio dell’azienda socio-sanitaria sono complessivamente 1591; i ricoverati 38, di cui 27 a Santorso e 11 a Marostica; “congelate” al momento terapia intensiva e sub intensiva, non essendoci pazienti presi in carico nelle medesime aree; i negativizzati ammontano a 1065 mentre i guariti sono 1059; i soggetti in sorveglianza attiva e passiva risultano essere 466, coloro che hanno terminato la sorveglianza 3792; i decessi avvenuti in Ulss 7 dallo scoppio dell’epidemia sono stati 111.

