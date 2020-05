Troppi assembramenti, Casellati bacchetta senatori: «Non siamo buon esempio»

«Troppi assembramenti, non siamo un buon esempio». La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, è stata costretta a richiamare i senatori in Aula a Palazzo Madama noncuranti del rispetto delle distanze previste dalle regole per il contrasto al Coronavirus.

«Solo dal rispetto delle regole di sicurezza sanitaria dipenderà la riapertura di tutte le attività e quindi la ripresa economica del Paese. Non fate in modo che debba richiamarvi. Vedo spesso assembramenti», ha concluso Casellati.

(ph: imagoeconomica)