«Movida a Padova? C’è posto in rianimazione per chi fa lo stupido»

«Oggi vorrei rassicurare sul fatto che abbiamo ancora posto in rianimazione per chi si espone stupidamente al coronavirus e si comporta sconsideratamente». Queste le parole del direttore generale dell’azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor, nel corso della diretta Facebook di oggi in cui si è fatto il punto della situazione. Il riferimento è chiaramente alle immagini diventate virali di assembramenti e movida in centro città. «L’ospedale è ancora in grado di accogliere malati Covid ed è pronto anche coi posti di rianimazione. Non è una provocazione: l’attenzione

deve essere massima».

Spero che la lezione serva a tutti

«Non ci scusiamo perché siamo rigorosi – continua Flor -. E’ nostro dovere mantenere l’ospedale come un luogo sicuro per tutte le persone che ne hanno necessità. Questo riguarda in particolare qualche situazione vista in questi giorni, poco rassicurante sulla nostra capacità di gestire l’agognata libertà. Mi auguro che le lezioni servano a tutti e che siamo tutti in grado di fare un po’ la guardia e pretendere un comportamento sicuro da parte di tutti».

Tamponi

«E’ previsto che noi garantiamo l’analisi dei tamponi per tutte le Ulss della regione Veneto. La programmazione della Regione ha previsto questo. E questo stiamo cercando di fare ma nelle ultime due settimane è accaduto che il piano ha previsto di fare più tamponi di quelli fatti in precedenza: si è passati da 8-9 mila a 11-13 mila al giorno. Sul nostro ospedale sono dunque arrivati più tamponi del solito. Fortunatamente avevamo previsto di rinforzare il nostro parco macchine ma nelle ultime due settimane abbiamo avuto qualche guasto che ci ha un po’ rallentato. Siamo fiduciosi di

risolverlo e di aumentare ancora la capacità di fare tamponi e ringrazio il personale perché ha retto a ritmi di lavoro sulle 24 ore da mesi, Pasqua compresa. Voglio però ricordare che un tampone negativo non è un lasciapassare per fare quello che si vuole. Significa invece salvaguardare la sicurezza dei cittadini e aiutarci a fare prevenzione».